M5s, Meloni: “Conte ha trovato il suo quid per Grillo”

"Siamo contenti di sapere che Conte ha trovato il suo ‘quid’ per Grillo dopo di che vedremo...in particolare sul tema della giustizia che si sapeva essere particolarmente complesso per mettere insieme una maggioranza così variegata”. Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, arrivando ai Giardini Margherita a Bologna per presentare il suo libro "Io sono Giorgia", intervistata da Michele Brambilla, direttore del Qn. cin/mgg