M5S, Crimi: “Nuovo sistema di voto per gli iscritti”

“Innanzitutto si formerà il corpo elettorale. Possono votare gli iscritti che lo sono da almeno 6 mesi. Una volta formato questo corpo elettorale, i dati verranno consegnati a SkyVote per la gestione del servizio”. Lo dice Vito Crimi, reggente del M5S, in merito all’utilizzo della nuova piattaforma SkyVote per i voti degli iscritti. tan/sat/gtr