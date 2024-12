ROMA (ITALPRESS) – “Se sinistra oggi significa combattere il governo attuale nel solo nome dell’antifascismo non ci sto. Se significa che puoi accogliere tutti quanti indiscriminatamente io non ci sto. Se sinistra significa che ti preoccupi solo di chi abita nei quartieri residenziali, nei quartieri bene, nella Ztl io non ci sto”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, ad Atreju. A queste affermazioni la platea di militanti di Fratelli d’Italia ha risposto con gli applausi. “Non applaudite troppo, vi prego. Aspettate ad applaudire, che non è finita”, ha risposto Conte, che a Mario Sechi che gli chiedeva “Sta per prendere la tessera di Fratelli d’Italia?”, ha replicato: “Non credo, però attenzione: la comunità mia, nostra, ha preferito la definizione di progressisti indipendenti. Vuol dire che noi abbiamo una visione diversa da quella della destra, diversa e alternativa, e lavoriamo per costruire un’alternativa di governo, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni”.

“Però noi siamo assolutamente convinti che bisogna combattere in senso efficace ed effettivo le tante ingiustizie e diseguaglianze che ci sono nel Paese – ha aggiunto Conte -. Questa è una vocazione del M5S sin dalla prima ora. Il Movimento 5 Stelle è nato con una grande impronta sociale per cambiare questo Paese. Per noi la lotta alla corruzione, l’etica pubblica sono al primo posto e dobbiamo perseguire questi obiettivi”.

“Noi non saremo mai cespuglio e junior partner di nessuna forza politica, mai. Saremo sempre lì per le nostre battaglie e cercheremo di confrontarci con le altre forze progressiste. Non siamo per un’alleanza strutturale e organica per esempio col Pd o altre forze. Questo snaturerebbe le nostre battaglie”, ha sottolineato l’ex premier.

“Se fossi un elettore di Fratelli d’Italia sarei deluso per le tante piroette e giravolte – ha detto ancora il leader del M5S -. Ci sono tante cose che non vanno, non è un’opinione singola, se giriamo il territorio c’è una situazione drammatica per le imprese, per le famiglie, sulla sanità, sulla scuola, per i tanti cittadini che sono in sofferenza. Non voglio rovinare il clima di festa, ma far finta che va tutto bene non è possibile”.

