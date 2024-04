Lupus eritematoso sistemico, testata nuova terapia

ROMA (ITALPRESS) - Il Lupus Eritematoso Sistemico è una malattia cronica autoimmune che colpisce principalmente la popolazione giovane di sesso femminile e si caratterizza per la produzione da parte dei Linfociti B di anticorpi diretti erroneamente verso vari organi e tessuti dell’organismo. Una ricerca pubblicata su Nature Communications ha testato per la prima volta una nuova terapia a base di cellule CAR-Treg in grado di esercitare un effetto immunosoppressivo direttamente negli organi linfoidi. Si tratta del luogo in cui avviene la presentazione dell’antigene e la generazione degli anticorpi responsabili dell’infiammazione nella patologia autoimmune. A commentare lo studio Matteo Doglio, medico ricercatore presso l’Unità di Ematologia Sperimentale, Ospedale San Raffaele. sat/mrv