Lupo insegue un gatto ma il primo ha la peggio. Ecco com’è finita…

Doppio salvataggio in pochi metri per i vigili del fuoco: il lupo nel corso d'acqua sottostante a un albero dove si era rifugiato un gatto. Che il primo stesse scappando dall'altro? Resterà un mistero. Non hanno voluto dirlo ai pompieri che li hanno recuperati nella zona di Ponte Florio, a Verona... gsl/abr/