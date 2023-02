L’Ue rivede al rialzo la crescita italiana nel 2023

La Commissione Europea migliora le sue previsioni economiche per il 2023. Le prospettive di crescita per quest'anno salgono allo 0,8% nell'Unione Europea e allo 0,9% per la zona euro. La recessione tecnica che era stata annunciata per fine anno dovrebbe essere scongiurata. Le previsioni riducono inoltre leggermente le proiezioni per l'inflazione sia per il 2023 che per il 2024. sat/gsl