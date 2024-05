Cibus, Beduschi “Dalla Lombardia prodotti di qualità eccelsa”

PARMA (ITALPRESS) - "La Lombardia è una regione conosciuta per l'efficienza e l'attività industriale, ma pochi sanno che è una delle regioni con grande vocazione per l'agricoltura e le produzioni di qualità". A dirlo Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024. col/fsc/gsl