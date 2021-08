TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) ­- Scocca l’ora del sammarinese Myles Nazem Amine Mularoni, che si presenta domani al Makuhari Messe Hall nella lotta libera categoria 86 chilogrammi affrontando alle 11.58 (4.58 ora italiana) agli ottavi di finale il ventitreenne colombiano Carlos Arturo Izquierdo Mendez. Questo ha sancito il sorteggio di oggi, con il tabellone che ha definito la griglia delle 8 sfide. Il ventiquattrenne atleta nato e cresciuto in America, di mamma sammarinese e padre libanese, si è preparato con grande impegno e carica guidato dal tecnico russo Sergei Beloglazov. Il programma di gare prevede domani gli ottavi e a seguire i quarti nella mattinata (ora locale), mentre nel pomeriggio si disputeranno le semifinali. Giovedì 5 agosto nella mattinata sono previsti i ripescaggi, cui seguiranno nel pomeriggio le finali.

Myles Amine Mularoni si mette in gioco forte del suo percorso che negli ultimi due anni l’ha visto vincere la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, l’argento agli Europei di Roma 2020 e il bronzo agli Europei di Varsavia 2021, con il quarto posto nel ranking mondiale. Anche Izquierdo, come Myles, ha una forte tradizione di famiglia alle spalle, con il padre Carlos a livello èlite, la sorella Leidy Marcela che ha rappresentato la Colombia nella lotta libera partecipando a quattro edizioni dei Campionati del Mondo, il fratello Mario che ha lavorato come allenatore della squadra di wrestling della Colombia e suo zio Luis Fernando Izquierdo che ha rappresentato la Colombia nella lotta greco romana alle Olimpiadi di Atene 2004.

(ITALPRESS).