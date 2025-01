Los Angeles, Paris Hilton mostra la sua casa distrutta dalle fiamme

LOS ANGELES (ITALPRESS) - Paris Hilton ha postato un video sui social in cui mostra la sua casa distrutta dalle fiamme che hanno devastato l'area di Los Angeles. "Sono qui in piedi in quella che una volta era la nostra casa e il dolore è davvero indescrivibile - commenta -. Questa casa non era solo un posto in cui vivere, era dove sognavamo, ridevamo e creavamo i ricordi più belli come famiglia. Vederla ridotta in cenere è devastante". (fonte video: profilo X Paris Hilton) mgg/mrv