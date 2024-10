Lopane “La Puglia meta preferita per matrimoni tra coppie straniere”

BARI (ITALPRESS) - "Questa fiera ci dà la possibilità ancor di più di ragionare sul prodotto turistico legato al wedding e di confermare i dati della Puglia come wedding destination ormai da anni". Così l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, a margine della presentazione, nell'agorà del Dipartimento Turismo della Regione in Fiera del Levante a Bari, della 38esima edizione di "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", salone internazionale e punto di riferimento per il destination wedding, in programma nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico dal 31 ottobre al 3 novembre. "La Puglia è una delle mete preferite dalle coppie straniere per suggellare il loro momento d'amore in una location pugliese che offre enogastronomia, paesaggi, servizi di qualità e questa fiera ci dà la possibilità, così come abbiamo fatto anche con un recente tavolo di operatori del territorio, di consolidare questo prodotto, di capire quali sono i servizi di qualità su cui poter puntare, quali sono le strutture in grado di ospitare la questo tipo di di offerta e di essere sempre più presenti soprattutto nei mercati internazionali. Cosa che faremo già in una prossima iniziativa a New York, perché è davvero rappresentativa per noi la tradizione del nostro matrimonio declinata con le nuove opportunità che vengono dal mercato internazionale". xa2/vbo/gtr