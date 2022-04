ROMA (ITALPRESS) – Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) si è imposta per distacco nella seconda edizione della Parigi-Roubaix femminile. In una giornata di sole, l’azzurra ha portato a termine un attacco di 33 chilometri, arrivando tutta sola al Velodromo di Roubaix e precedendo di 23″ un primo gruppo di inseguitrici, regolato dalla campionessa belga Lotte Kopecky (SD Worx). Due volte medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, Longo Borghini, 30 anni e tricolore in carica, succede nell’albo d’oro alla sua compagna di squadra, la britannica Lizzie Deignan, che quest’anno si è presa una pausa per la maternità. La campionessa del mondo, l’italiana Elisa Balsamo (Trek Segafredo), è stata invece squalificata dalla giuria dei commissari a una quarantina di chilometri dal traguardo per rientro irregolare in gruppo. Assente la fuoriclasse olandese Marianne Vos, positiva al Covid-19.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com