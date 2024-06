LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – L’Italia ricorda a Londra Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due architetti italiani tra le 72 vittime del rogo di Grenfell con un convegno di architettura e un premio a loro dedicato. Sono passati sette anni dalla notte del 14 giugno 2017 quando le fiamme avvolsero il palazzo di 24 piani nel quartiere North Kensington a Londra. Gloria e Marco vivevano insieme agli ultimi piani del palazzo, originari rispettivamente di Camposampiero e di San Stino di Livenza.

Alla cerimonia, che si è tenuta all’Istituto italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà, han preso parte l’ambasciatore d’Italia Inigo Lambertini, il console generale a Londra Domenico Bellantone e il sindaco del Borough di Kensington e Chelsea, Will Lane.

“Gloria e Marco – ha detto Lambertini – sono simboli di quella comunità italiana presente numerosissima a Londra. Una numerosissima comunità che è perfettamente integrata in questo Paese e composta in larga parte da professionisti che hanno scelto di vivere e lavorare qui. Il tragico ricordo della loro morte resta vivo in noi: quella tragedia non sarà dimenticata”.

– Foto ufficio stampa Istituto Italiano di Cultura Londra –

(ITALPRESS).