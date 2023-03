Lombardo “Un candidato sindaco autonomista per Catania, non sarò io”

"Il mio contributo a chi sarà chiamato ad amministrare sarà pieno e totale, non c'è dubbio. Speriamo che ci sia un giovane o una giovane che si sentano di raccogliere questo testimone". Così, in merito alle prossime elezioni amministrative a Catania, l'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, che aggiunge: "A fine settimana prossima gli autonomisti catanesi faranno un congresso e uscirà il nome di un candidato sindaco, autonomista. Non sarò io", tiene a precisare Lombardo. xd9/vbo/gtr