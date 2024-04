BRESCIA (ITALPRESS) – “Usciremo a giugno con un nuovo sostegno alle donne per rientrare nel mondo del lavoro – annuncia l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi intervenuta all’inaugurazione della quarta edizione di Cosmodonna in corso al Brixia Forum di Brescia fino a lunedì 22 Aprile – una nuovissima misura che vuole sostenere il rientro nel mondo del lavoro dopo una maternità o dopo un periodo da caregiver. Contributi prolungati per pagare baby-sitter o badanti, due sostegni importantissimi che permettono non solo di creare nuove postazioni di lavoro ma soprattutto aiutano le donne a rimettersi in gioco dal punto di vista professionale. In Italia una donna su due non lavora, e le donne manager sono soltanto il 28%. Un gap che sembra ancora incolmabile. Secondo gli ultimi dati Inps sui lavoratori del settore privato: tra uomini e donne c’è una differenza salariale di 8mila euro sullo stipendio annuo. Se in media un dipendente in Italia prende 22.839 euro, un maschio sale a 26.227 e una femmina precipita a 18.305. “Cosmodonna è tutto questo, mette insieme la bellezza, il prendersi cura di se stessi, il volersi bene e lo realizza insieme agli enti di formazione con i ragazzi che hanno l’opportunità di mettere in pratica quello che stanno studiando. E’ l’unica manifestazione – conclude Tironi – che racchiude tante sfaccettature mettendo la donna al centro e Regione Lombardia è onorata di avere sul territorio lombardo un evento che parla rosa”. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Cosmodonna