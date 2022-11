Lombardia: Fontana “Moratti sbaglia, siamo ancora il motore del Paese”

"A me sembra che la Lombardia sia ancora più di prima il motore e il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri. Non bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell'occupazione, i numeri dell'attrattività". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando le dichiarazioni di Letizia Moratti, secondo la quale la Lombardia oggi non è più il motore del Paese. xb5/trl/gsl