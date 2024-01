Lombardia, Fontana “Il 2024 sarà un anno difficile ma ne usciremo”

MILANO (ITALPRESS) - Intervistato dall'agenzia Italpress, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha detto che Il 2024 sarà un anno complesso "soprattutto per la situazione internazionale con tutta una serie di problematiche: dalla guerra all'economia che in certi paesi sta creando notevoli problemi. Credo però di poter affermare che la Lombardia abbia le condizioni, le capacità e la forza per uscire da questa situazione difficile in modo positivo".(ITALPRESS) xh7/trl/gsl