Lombardia, Fontana “Aumento partecipazione Trenord? Parlerò a Salvini”

L'ipotesi che la Regione Lombardia aumenti dal 50 al 51% la partecipazione a Trenord, "è un'intenzione che esporrò presto al ministro" dei Trasporti, Matteo Salvini, "per fargli capire che non è possibile andare avanti in questo rapporto anomalo che c'è tra noi e Trenitalia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. xb5/trl/gsl