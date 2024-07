MILANO (ITALPRESS) – Il consiglio regionale della Lombardia, all’inizio della seduta odierna, ha preso atto delle dimissioni di Lara Magoni dalla carica di sottosegretario per lo sport e i giovani, in seguito alla sua elezione all’Europarlamento per la circoscrizione Nord-Ovest nelle liste di Fratelli d’Italia.

Prende il suo posto con le stesse deleghe il nuovo sottosegretario Federica Picchi. Invece il seggio di Magoni in consiglio regionale è stato assegnato ad Alberto Mazzoleni, primo dei non eletti nella circoscrizione di Bergamo nella lista Fratelli d’Italia.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Fdi Regione Lombardia