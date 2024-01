Lombardia, Beduschi “agricoltura regionale chiede all’Ue di cambiare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alessandro Beduschi, è a Bruxelles per incontrare, in occasione del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'UE, il ministro Francesco Lollobrigida e i rappresentanti lombardi del mondo agricolo, dell'agroindustria, della distribuzione e della ricerca. "Quella di oggi - dichiara Alessandro Beduschi - è una missione importante. L'Europa si prepara a una nuova legislatura dopo una programmazione che ha scontentato il settore agricolo in modo evidente, come dimostrano le proteste di questi giorni. La Lombardia presenterà un dossier tecnico molto concreto, perché serve un cambio di paradigma dopo anni in cui l'ambientalismo ideologizzato ha prevalso sull'importanza della parte produttiva, penalizzando l'agricoltura". (ITALPRESS). trl/gsl (Fonte video: Regione Lombardia)