Lollobrigida “Repressione e prevenzione per contrasto a caporalato”

ROMA (ITALPRESS) - "Il governo sta lavorando fin dall'inizio per un contrasto al caporalato su due linee: una repressiva, perché chi agisce senza garantire sicurezza del lavoro all'interno della propria impresa deve essere penalizzato in maniera più forte possibile", e una che si basa sulla prevenzione, "in termini di conoscenza da parte del lavoratore dei propri diritti, di conoscenza dell'imprenditore dei propri doveri, della possibilità di non far ricadere i costi della prevenzione in capo alle imprese". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento "Lavorare sicuro in agricoltura" organizzato da Confagricoltura a Roma. xi2/col3/gsl