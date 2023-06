Lollobrigida “Eccezionale presenza dell’Italia al Summer Fancy Food”

"La presenza eccezionale garantita da Ice fa dell'Italia la nazione principale in termini di numeri e segna già un record, quello che serve a un mercato strategico come quello statunitense". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida al Summer Fancy Food Show 2023 di New York. mgg/gtr