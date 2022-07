GENOVA (ITALPRESS) – Dopo il successo registrato lo scorso anno dalla campagna di promozione del territorio che ha visto il logo “LaMiaLiguria” impresso sulle maglie di Genoa, Sampdoria e Spezia, Regione Liguria ha deciso di confermare anche per la prossima stagione, per un importo di 1 milione e 300 mila euro a carico di fondi comunitari, la collaborazione con le squadre di serie A (650 mila euro a squadra), considerando che dall’attivazione della campagna promozionale del brand “Lamialiguria” avvenuta il 10 dicembre 2021, in corrispondenza del derby Genoa-Sampdoria e fino al termine del campionato (20 maggio 2022), sono state complessivamente giocate da Sampdoria e Spezia 45 partite (42 di campionato e 3 di coppa Italia) con il marchio impresso sulle maglie dei giocatori, raggiungendo un’audience media cumulata di oltre 26.724.000 spettatori. L’internazionalizzazione e la promozione del territorio regionale, delle sue eccellenze e peculiarità passa anche attraverso mirate campagne promozionali in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato, con riscontri importanti che arrivano dalle presenze dei turisti in Liguria.

Foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).