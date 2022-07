ROMA (ITALPRESS) – Una discussione molto accesa, con toni forti, parole grosse (alcune anche troppo) e un team manager, Marco Pellegri, che ha dovuto fare fatica per tenere a distanza Ivan Juric e Davide Vagnati, rispettivamente tecnico e direttore sportivo del Torino. E’ successo ieri nel ritiro austriaco dei granata e il video della lite è finito sui social. Tutto rientrato in fretta, almeno questo è quanto ha assicurato nella tarda serata di ieri il ds del Toro, durante un intervento telefonico con Sky Sport 24. “C’è stata una discussione, non è stato bello da vedere ma sono cose che succedono quando due persone tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo. Il mister giustamente vorrebbe dei giocatori il prima possibile, io e la società stiamo facendo il possibile in una situazione di mercato difficile. Porteremo a Juric i giocatori di cui ha bisogno. Alla fine della lite – assicura Vagnati – ci siamo abbracciati e ci siamo detti quel che dovevamo. Siamo persone vere che dicono le cose come stanno: anche grazie a queste discussioni e a queste liti si può ripartire per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un punto di partenza”.

Una discussione forte, ma che non avrà o non dovrebbe avere conseguenze, anzi secondo Vagnati se ci saranno “saranno positive: abbiamo voglia di far bene, il mister ha delle preoccupazioni legittime, le capiamo: entrambi abbiamo voglia di far bene per il Torino. Abbiamo un grande allenatore che ha grandi obiettivi e io altrettanto”. Al centro della lite, ovviamente, le trattative di mercato, i granata cercano ancora il sostituto di Bremer e c’è un nome ricorrente, quello di Denayer. “Stiamo parlando, come con altri giocatori. Abbiamo tante cose in ballo”. A centrocampo c’è Maggiore tra gli obiettivi. “Abbiamo parlato con lo Spezia ma guardiamo anche altre situazioni: abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, siamo pronti e cerchiamo di fare il prima possibile”. Chiusura sull’ex capitano Belotti, ancora senza squadra: “Mi dispiace molto, Andrea ha fatto la storia del Torino. Noi abbiamo provato a fare la nostra offerta, che era molto adeguata e buona. Lui legittimamente ha fatto la sua scelta: gli auguro tutto il bene possibile, è un bravo ragazzo e merita il meglio”.

– foto LivePhotoSport –

