SAPPORO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Italrugby conclude la stagione e il tour estivo nel Pacifico tornando a vincere in terra giapponese a sei anni dall’ultimo successo esterno sul XV del Sol Levante. A Sapporo la Nazionale diretta dal ct Gonzalo Quesada vince 42-14, completando con due successi e un ko la finestra internazionale estiva iniziata con la sconfitta di Samoa e proseguita con le affermazioni contro Tonga e, nella prima mattinata italiana, contro la rappresentativa nipponica. Nel primo quarto di gara l’Italia è padrona del campo, segna subito con Page-Relo dalla piazzola e allunga con una meta di Capuozzo, poi prima del quarto d’ora Vintcent è bravissimo a recuperare un pallone, conquistare terreno con un calcio rasoterra e servire sul placcaggio avversario Page-Relo che, in sostegno, realizza la seconda meta. Sullo 0-17 in Giappone cerca di reagire, gli azzurri soffrono e alla mezz’ora dopo un lungo attacco dei padroni di casa arriva il cartellino giallo per falli ripetuti per il flanker italiano Ross Vintcent. In inferiorità numerica è però ancora l’Italia a segnare: Capuozzo raccoglie un pallone alto, attacca spaccando la difesa nipponica e, fermato a pochi metri, serve Zambonin che deve solo appoggiare oltre la linea per la terza marcatura, che arriva nel momento più difficile per la squadra di Quesada. Sullo 0-24 l’inerzia del match sembra modificarsi, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa il Giappone ricuce con due mete in fotocopia del centro Riley, che approfitta di altrettanti distrazioni della difesa italiana per accorciare sul 14-24. Lamaro e compagni soffrono nella fase centrale del match, si trovano nuovamente in inferiorità numerica per un giallo a Jacopo Trulla, ancora per falli ripetuti, ma ancora una volta superano i dieci minuti in quattordici senza concedere punti, anzi andando per i pali dalla distanza con Page-Relo per il 14-27 prima, per il 14-30 poi. Il sigillo sulla partita, su un errore della difesa giapponese, porta la firma di Alessandro Garbisi, entrato a dirigere la mischia a venti minuti dalla fine per Page-Relo: Marin, entrato da poco per Paolo Garbisi costretto a uscire per un duro contatto di gioco, porta il risultato sul 14-37. C’è ancora tempo per una quinta marcatura a tempo scaduto, con Vintcent che corona la prestazione di giornata staccandosi da una mischia ordinata avanzante: finisce 14-42 ed è il terzo successo consecutivo dell’Italia sul XV del Sol Levante. Domani la Nazionale rientrerà in Italia. Gli azzurri torneranno in campo il 9 novembre, al BluEnergy Stadium di Udine contro l’Argentina, nel test-match inaugurale delle Autumn Nations Series 2024.

