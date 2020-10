PISA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 ha battuto 2-0 l’Irlanda in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2021 di categoria. Decisive le reti segnate dalla coppia d’attacco azzurra: al 43′ del primo tempo Sottil e al 17′ della ripresa Cutrone. Grazie a questo successo, gli azzurrini raggiungono in vetta alla classifica proprio la squadra irlandese con 16 punti, ma hanno una gara in meno rispetto agli avversari odierni dovendo recuperare quella con l’Islanda non disputata venerdì scorso a causa di alcune positività in casa azzurra. E anche per questo, la Figc ha deciso di far giocare oggi a Pisa la Nazionale Under 20 guidata da Alberto Bollini con l’aggiunta di Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali. Proprio Sottil (rete e assist) e Cutrone hanno deciso il match in favore della squadra azzurra.

(ITALPRESS).