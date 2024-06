NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dal 23 al 25 giugno torna il

Summer Fancy Food Show al Jacob Javits Convention Center di New York. La Grande Mela ospita il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America che molti addetti ai lavori ritengono l’Olimpo dei saloni del food a livello mondiale.

Protagoniste come ormai da tanti anni le eccellenze italiane, che prenderanno vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con oltre 300 imprese presenti, 318 stand complessivi per un totale di circa 3000 metri quadrati.

Un Padiglione Italia che come consuetudine presenterà l’intera gamma del Made in Italy agroalimentare sotto l’ombrello del segno distintivo “The Extraordinary Italian Taste”.

Non mancheranno le novità e le attrazioni: le aziende italiane saranno in un’area dedicata, di forte impatto visivo, grazie ad una struttura caratterizzata dai colori e dalle immagini del “Bel Paese” con un forte richiamo alla qualità dei prodotti esposti in vetrina.

Show Cooking e postazione Wine Tasting, organizzati dalle aziende nei propri stand che vedranno Chef Italiani e Sommelier, impegnati a realizzare preparazioni, degustazioni e dimostrazioni di ricette della grande tradizione italiana.

68esima edizione del Summer Fancy Food di New York quindi all’insegna del grande made in italy, con un 2023 da record per l’agroalimentare italiano che supera il primato di importazioni di prodotti in USA, attestandosi a 7,35 miliardi di dollari.

I dati del primo bimestre 2024 confermano le tendenze positive con crescita a doppia cifra per tutte le principali voci del settore tra cui olio, pasta, formaggi, salse, carni lavorate e un deciso incremento anche del vino. Tali numeri confermano il generale apprezzamento della qualità dei prodotti italiani che restano sempre al top delle scelte di consumo degli americani.

Produttrice dell’evento la Specialty Food Association, insieme alla Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della SFA ed organizzatore del Padiglione Italia.

La Specialty Food Association è il più grande network del cibo negli Stati Uniti d’America, fondato nel 1952 a New York, dagli importatori e dagli imprenditori. E’ un’associazione non-profit con 3.000 membri negli Stati Uniti e all’estero.

“Il Summer Fancy Food Show è il principale evento di scoperta e di conoscenza dei prodotti per l’industria agroalimentare e quest’anno pone ancora più enfasi sulle novità e le innovazioni nel settore degli alimenti e delle bevande. Siamo entusiasti che l’Italia sia tra i produttori che condivideranno i loro prodotti deliziosi e di alta qualità con i partecipanti al Salone”, ha dichiarato Bill Lynch Presidente della Specialty Food Association.

“Sono felice di partecipare alla mia prima fiera Summer Fancy Food, alla quale oltre 300 espositori italiani metteranno in mostra tutti i prodotti di eccellenza che abbiamo imparato a conoscere e ad amare: dai formaggi agli oli extravergini di oliva, dagli aceti balsamici alla pasta, dai salumi ai dolci e tanto altro. Gli italiani sono orgogliosi di produrre i loro prodotti in modo sostenibile nel massimo rispetto per la terra, per la nostra storia, tradizione e per il nostro pianeta. Continuiamo la nostra partnership di decenni con Specialty Food Association e Universal Marketing, con lo stesso obiettivo comune: aiutare l’Italia ad offrire il meglio, il più bello e il più gustoso, anche quest’anno come in passato. Invitiamo tutti alla festa di quest’estate per godersi un pezzo del nostro Bel Paese!”, ha dichiarato Erica di Giovancarlo, Direttrice dell’Agenzia ICE di New York e Coordinatore della rete USA.

“Il Summer Fancy Food, è ormai da tanti anni, molto di più di un evento fieristico dedicato alla food ed alla grande gastronomia, è una grande vetrina per i vari paesi che ne prendono parte – ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Specialty Food Association -. E’ davvero un grande orgoglio per noi della Universal Marketing che da oltre trent’anni, siamo gli organizzatori dell’Italia Pavilion, constatare la grande attenzione che ruota intorno al made in Italy presente al Javits Center in quella settimana.

Un Padiglione Italia, grande attrazione in questa 68esime edizione, che vedrà più di 318 stand al suo interno, e che sarà ricco di novità sia dal punto di vista degli spazi espositivi dedicati alle aziende che di attività ed interazioni con il pubblico ed addetti ai lavori presenti in fiera, in una delle settimane più importanti per agroalimentare italiano”.

Summer Fancy Food Show

