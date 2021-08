ROMA (ITALPRESS) – La Fifa ha pubblicato il nuovo ranking delle nazionali, al termine di una estate ricca di competizioni con un totale di 348 partite internazionali disputate. Il Belgio resta in testa alla classifica, alle sue spalle c’è l’avvicendamento tra Brasile e Francia. Seguono l’Inghilterra, stabile in quarta posizione, e l’Italia, balzata dal settimo al quinto posto grazie al trionfo a Euro 2020. Gli azzurri di Mancini risultano anche come la squadra che ha conquistato più punti in questo lasso di tempo (102.61). In sesta piazza l’Argentina (+2) dopo la vittoria in Copa America. Fanno il loro ingresso in top 10 Messico e Stati Uniti (9° e 10°) a scapito di Danimarca (11°) e Uruguay (-4, scivolato al 13° posto). Il salto più importante è quello del Qatar, semifinalista in Gold Cup con l’invito sfruttato alla perfezione: è 42°, sedici posizioni scalate in un solo colpo e miglior risultato del 1993 eguagliato. Il prossimo ranking verrà pubblicato il 16 settembre.

(ITALPRESS).