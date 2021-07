Un’orgia di felicità. L’Italia più bella insieme all’altra dell’11

luglio 1982. Una data memorabile. Una partita che non

dimenticheremo mai. Come questo Europeo che ci fa padroni del

Continente e ci avvia verso Qatar 22 con il cuore gonfio di

speranza. Ai rigori di Wembley, dopo quelli che ci avevano

liberato della Spagna, siamo arrivati come in trance, bombardati

dall’urlo degli inglesi che si vedevano strappata la gloria avuta

a portata di mano senza meritarla. Fatta salva questa partita che

diventerà leggenda per tutti, per il mondo intero, visto che nei

120 minuti e nel finale ai rigori ha sciorinato tutto il calcio

possibile, mostrando tanti ritratti del coraggio: i nostri, con

sofferenza, i loro prima con arroganza poi con incredulità.

Capello, Zola avevano aperto le porte di Wembley agli italianuzzi,

stavolta è arrivata l’armata coraggiosa del comandante Mao Mancio.

Ed è stata festa senza precedenti. Degli azzurri non uno che

meriti un rabbuffo. Tutti eroi, tutti bravi, tutti operai, tutti

maestri del calcio italiano che svetta mostrando dapprima una

difesa imbattibile che campioni come Bonucci e Chiellini hanno

trasformato in arma d’assalto, il primo con il gol del pareggio,

il secondo trascinatore senza pause nei momenti in cui pareva

dovessimo soccombere. Bravi bravi bravi. Bravissimo Mancini che

anche stavolta ha cambiato le carte in tavola spegnendo le fasi

d’abbandono, ricaricando le armi fino a spaventare gli avversari

che credevano ormai di averci in pugno con l’appoggio di una folla

che li ha sostenuti con vigore straordinario restituendo al calcio

di tutto il mondo la bellezza della totale partecipazione dei

tifosi. Degli appassionati, dei principi e dei poveri. La gioia

del nostro Presidente Mattarella che, prima di andarsene porterà

al Quirinale la Coppa più bella, consolazione di tante pene, lutti

e dolori degli italiani. E ditemi se non è il calcio che oggi

scalda i nostri cuori, suggerisce coraggio e speranza. Le piazze

d’Italia esplodono di gioia e l’umile, emozionato, stanco cronista

di tanta bellezza le raggiunge in volo gridando, come tutti,

grazie Italia, grazie Italia.