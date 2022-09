L’Italia scrive una pagina di storia indelebile ed elimina contro ogni pronostico la Serbia agli Europei, imponendosi 94-86. Dopo i gironi, era difficile pensare a un epilogo del genere. Anche dopo il primo tempo era difficile farlo, quando Jokic e compagni avevano in mano il pallino del gioco, andando addirittura a +11. Al ritorno dagli spogliatoi qualcosa cambia e – come dichiarerà poi Marco Spissu nel post-partita – quel qualcosa è proprio l’espulsione di Gianmarco Pozzecco. Il coach azzurro lascia il parquet in lacrime dopo aver subito un doppio tecnico, proprio nel momento più delicato degli ottavi di finale. L’Italia reagisce e i fantasmi del preolimpico ritornano ad aleggiare attorno alla panchina serba. Ed è veramente difficile menzionare un giocatore piuttosto che un altro. Da Pajola a Fontecchio, passando per Melli a capitan Datome. Tutti partecipano alla rimonta tricolore, che diventa realtà nell’ultimo quarto. A dare la spallata decisiva alla Serbia sono le triple, quelle segnate da uno Spissu in versione Stephen Curry.

Il 27enne della Reyer – in condizione di vedere una vasca da bagno al posto del canestro – ne sgancia tre consecutive, chiudendo con 22 punti personali: “Abbiamo difeso benissimo, abbiamo corso in attacco e segnato tiri in contropiede. Questo ci ha dato la carica, siamo veramente contenti. Ora ci dobbiamo riposare perché abbiamo speso tanto tra ieri e oggi, ma per questa maglia questo e altro”. Inutile rimarcare l’apporto di Datome che inizia già a pensare ai quarti con la Francia in programma mercoledì pomeriggio: “Ci crediamo, ce la giochiamo con tutti così. E’ stata serata incredibile, avevamo davanti a noi uno squadrone. Abbiamo giocato con grande fisicità e abbiamo avuto gli attributi nel mettere i canestri che abbiamo costruito”. Non basta alla Serbia un Jokic comunque superlativo, autore di 32 punti e a dir poco dominante nei primi 20 minuti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

