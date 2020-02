L’Inter risolve il rebus Udinese ed espugna la Dacia Arena per 2-0 grazie alla doppietta del solito Lukaku. Il belga sblocca una partita diventata molto complicata per i nerazzurri, protagonisti di una prima ora di gioco ricca di imprecisioni e con qualche sofferenza di troppo in fase difensiva. La squadra di Conte torna comunque alla vittoria dopo tre pareggi di fila e sale a quota 51 riportandosi a -3 dalla Juventus; due i punti di vantaggio, invece, sulla Lazio, che però ha una partita in meno. Primo tempo bloccato ed equilibrato: entrambe le squadre preferiscono agire di rimessa sfruttando le ripartenze, tiri insidiosi di Eriksen e De Paul nel primo quarto d’ora e poi nessuna occasione fino all’intervallo. Nella ripresa dopo appena un minuto Esposito cestina un’opportunità clamorosa calciando nel peggiore dei modi un rigore in movimento dopo l’errore di Sema in rinvio, ma ci pensa il compagno di reparto Romelu Lukaku a firmare il gol del vantaggio con una rasoiata che non lascia scampo a Musso al 19′ del secondo tempo. Il belga fallisce subito dopo la rete del possibile raddoppio, che comunque arriva a venti minuti dal termine su calcio di rigore: Musso stende Sanchez in area, per Di Bello è penalty e dal dischetto trasforma ancora Lukaku per la doppietta personale che fa tornare l’Inter alla vittoria dopo tre mezzi passi falsi. I friulani restano fermi a quota 24 in una zona di classifica al momento comunque tranquilla.

