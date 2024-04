L’intelligenza artificiale in medicina tra opportunità e rischi

ROMA (ITALPRESS) - L'intelligenza artificiale è una grande opportunità per l'innovazione della medicina, ma è fondamentale che sia utilizzata a supporto dell'attività dei professionisti, e non in sostituzione. E' uno dei temi affrontati da Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in un'audizione parlamentare. sat/gtr