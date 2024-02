L’Inghilterra vieta il cellulare a scuola agli under 16

L’Inghilterra vieta il cellulare a scuola agli under 16

ROMA (ITALPRESS) - In Inghilterra sarà vietato l'uso del telefono a scuola ai minori di 16 anni, non solo nelle ore di lezione ma anche durante l’intervallo e nella pausa pranzo. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio. fsc/gtr