“Oblio e indifferenza sono due grandi mali. Rievocare la tragedia della Shoah ci consente di tenere viva la memoria. Contro l’oblio e l’indifferenza la Regione Lombardia c’e’, nella vicinanza quotidiana alla comunita’ ebraica, cosi’ come nelle tante iniziative organizzate per tenere viva la memoria”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, dando il benvenuto alla senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz Liliana Segre in Consiglio regionale.

“Ogni equivoco va chiarito. Per questo il Consiglio regionale ha approvato una mozione a suo sostegno dopo i vili attacchi da lei ricevuti”, ha aggiunto.

“Mi farebbe piacere se il presidente Fontana volesse organizzare una visita per tutti i consiglieri regionali al Memoriale della Shoah e al Binario 21, nella quale volentieri farei da guida” ha detto la senatrice a vita.

“Dovremmo accogliere l’invito della senatrice Segre ad organizzare una visita al Memoriale della Shoah. Si tratta solo di trovare una data in cui lei possa essere libera. Credo che sia un’esperienza da vivere perché è veramente importante, soprattutto per chi non ci fosse già stato” ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Uno stimolo colto anche dal presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, il quale ha detto: “Il prossimo anno potremmo, in occasione della Giornata della Memoria, potremmo organizzare una seduta del Consiglio Regionale proprio al Binario 21.

Con la sua semplice presenza in Consiglio Regionale “lei compie un atto importante per tutti noi e per le nostre comunita’” ha detto Fermi – Siamo e saremo al suo fianco essendo donne e uomini delle istituzioni, nelle quali la comunitò si riconosce e si costruisce il rispetto della Memoria – ha aggiunto Fermi -. Vogliamo quindi assumerci il nostro dovere non solo di ricordare, ma soprattutto di garantire quel pezzo di cammino verso l’eternita’ che il monito di questa sua testimonianza deve avere”.

