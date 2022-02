GENOVA (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi che ben tre ospedali genovesi siano stati premiati con i prestigiosi riconoscimenti della Fondazione Onda in relazione all’approccio multidisciplinare e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici garantito ai pazienti con tumore alla prostata. E’ l’ennesima conferma dell’eccellenza dei professionisti che, nonostante l’impegno incessante in prima linea contro il Covid, hanno compiuto uno straordinario sforzo per assicurare il più possibile anche la continuità di altre prestazioni, soprattutto in ambito oncologico”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti a seguito della presentazione, oggi a Roma, delle 94 strutture italiane che hanno ricevuto il Bollino Azzurro, alla prima edizione.

In particolare, il Bollino Azzurro, dedicato alla salute dell’uomo, è stato assegnato al Policlinico San Martino e all’ospedale Galliera (94 strutture in tutta Italia) mentre l’ospedale Villa Scassi è risultato tra le 33 strutture insignite di menzione speciale in relazione alla prospettiva di un miglioramento futuro del percorso multidisciplinare nel trattamento del tumore alla prostata.

“Ritengo che l’attribuzione di questi prestigiosi riconoscimenti, tra cui anche i Bollini Rosa assegnati sempre dalla Fondazione Onda quest’anno a ben sette ospedali liguri tra cui anche il Policlinico, il Galliera e il Villa Scassi in relazione all’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili – aggiunge Toti – sia molto utile anche far conoscere ai cittadini l’altissima qualità delle prestazioni erogate nei nostri ospedali grazie alla presenza di questi centri multidisciplinari che garantiscono una presa in carico integrata dei pazienti migliorando la loro qualità di vita”.

(ITALPRESS).

