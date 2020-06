ROMA (ITALPRESS) – “Se il Governo non interverrà ulteriormente, da martedì in Liguria si tornerà alla vita normale, mantenendo le precauzioni come le mascherine quando opportune e i distanziamenti. In spiaggia non servirà la mascherina, non cadiamo nel grottesco. In autobus ha senso, non all’aperto o sotto l’ombrellone”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un’intervista a Timeline su Sky Tg24. “Spero che già da martedì cadano alcune restrizioni. In Liguria a oggi ci sono appena tre persone in terapia intensiva. Il primo nemico ora è la crisi economica – ha aggiunto – in Liguria la stagione del turismo è fondamentale”. Il governatore ha poi sottolineato che “la mia attesa al momento è mirata al decreto del presidente Conte, spero esca tra oggi e domani visto che dal 15 giugno decade quello precedente e in teoria bisognerebbe riaprire tutto il Paese. Quel che noto è che si sta facendo molto poco, il problema non sono le idee ma l’operatività delle idee. Le regioni hanno fatto tanto, vorrei capire cosa vuol fare il Governo per tutte le categorie economiche. Forse era meglio dare una mano a presidenti e ai sindaci, anzichè fare l’ennesimo think tank di alto livello”, ha concluso.

(ITALPRESS).