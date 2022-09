GENOVA (ITALPRESS) – “Il menù del rimpasto, di base, riguarderà le deleghe degli assessori uscenti e quella alla sanità”. Ma “è chiaro che questo si inserisce in un riordino più complessivo delle deleghe perchè, ahimè, gli assessori sono solo sette e la cose da fare davvero tante”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine di una conferenza stampa. “Nelle prossime settimane – ha ricordato Toti – sbarcherà in consiglio il nuovo piano sociosanitario che chiude la fase di programmazione e apre la fase di realizzazione, solo entro l’anno chiuderemo la progettazione di tutte le case e gli ospedali di comunità, assegneremo la realizzazione del Felettino, firmeremo la convenzione per il nuovo Santa Corona, l’ospedale di Taggia e gli Erzelli. ora si tratta di trovare un bravo assessore che segua quotidianamente la realizzazione di quanto programmato”.

Sarà un tecnico o un politico? “Avrà un mandato fortemente politico, così come mandato politico hanno tutti gli assessori. Dopodichè, che sia un bravo tecnico, un bravo cittadino o un professionista prestato alla politica lo vedremo nei prossimi giorni: non ho preclusione su questo. L’importante è che condivida il percorso e che abbia l’energia e la capacità di portarlo a termine in breve tempo”, ha concluso Toti.

