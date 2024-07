ROMA (ITALPRESS) – “Non mi candido. E non cambierò idea al riguardo”. Così al Corriere della Sera il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, in merito alle prossime Regionali in Liguria.

“Io rappresento un governo in carica, che deve andare avanti in ogni caso. Non posso essere sempre l’unico nome sul tavolo. Se il centrodestra ligure non ha nessuno oltre a me, significa che c’è un problema grosso”, aggiunge.

“Al ministero delle Infrastrutture cerco di risolvere il problema delle concessioni autostradali e mi occupo delle opere pubbliche bloccate o ferme, e del settore marittimo: questo è il mio compito – spiega Rixi -. E non sono abituato a lasciare le cose a metà. Se mi dicono che non è una priorità, ne prenderò atto. Ma senza cambiare idea. Non ritengo opportuna la mia candidatura. E non so più come dirlo. Se si fosse votato tra un anno e mezzo, a scadenza dell’attuale legislatura, ci avrei pensato. Oggi sarei solo una pezza a colori per tamponare una situazione di emergenza. Quindi, cercherò di continuare a lavorare per amministratori pubblici come il sindaco di Genova Marco Bucci, che giovedì nonostante i suoi problemi di salute era a Roma per difendere le infrastrutture della Liguria. A questa gente, io devo dare una mano. Se vado via, chi seguirà queste cose?”.

