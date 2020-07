ROMA (ITALPRESS) – “Sarà possibile ultimare entro questa settimana le verifiche e i lavori su 34 gallerie ed effettuare entro la prossima settimana le verifiche sulle residue 50 gallerie, consentendo già nei prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità sulla rete”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante il Question Time alla Camera.

“Sin dal mio insediamento – ha aggiunto – ho chiesto di impartire specifiche indicazioni a tutti i gestori finalizzate a alzare gli standard di sicurezza e rafforzare i controlli. Per il sistema viario ligure, a gennaio, Aspi ha presentato un programma di ispezione delle gallerie da attuare nel 2020, è stato segnalato e ribadito che il contenuto del programma ispettivo doveva ritenersi integrativo e non sostitutivo delle attività che era tenuto a espletare. Nel periodo di Lockdown le attività di verifica sono proseguite subendo tuttavia un rallentamento, da maggio Aspi ha accelerato le attività di verifica, al fine di ridurre i disagi per l’utenza il Mit ha avviato interlocuzioni con il concessionario per individuare le modalità di espletamento”

