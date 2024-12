GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Liguria Marco Bucci ha nominato Enrico Castanini commissario per l’innovazione e la transizione digitale, con riferimento anche alla digitalizzazione della sanità. E’ il principale provvedimento approvato oggi dalla giunta regionale e annunciato al termine dal governatore. Castanini, attuale direttore generale della partecipata Liguria Digitale, non percepirà ulteriori compensi per la sua attività. “La prossima settimana – ha annunciato Bucci – presenteremo la delibera sui commissari”. Si tratta dei project manager che si occuperanno dei nuovi ospedali in costruzione (Taggia, Santa Corona di Pietra Ligure, Felettino della Spezia, nuovo Galliera, nuovo Gaslini ed Erzelli a Genova) e di alcune infrastrutture strategiche (raddoppi ferroviari Finale-Andora e Pontremolese, bretella Albenga-Carcare-Predosa, Aurelia bis). “Non avranno poteri speciali come ad esempio quelli riservati al commissario del ponte – ha chiarito Bucci -. Dovranno seguire la legge, ma potranno lavorare in parallelo e usare tecniche di project management. In alcuni casi dovranno occuparsi della correzione del progetto e mediare tra tutti gli enti”. Il presidente ha spiegato che potrebbero essere figure esterne o già presenti nella struttura amministrativa: “Vediamo, stiamo facendo le selezioni adesso. Gli esterni dovremo trovare il modo di pagarli, ma nel budget dei progetti c’è spazio in abbondanza”.

Foto: xa8/Italpress

(ITALPRESS).