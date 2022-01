Licorice Pizza, il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Ambientato nel 1973, Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, racconta del primo amore tra Alana e Gary, accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors. Fanno compagnia ai debuttanti Alana Haim e Cooper Hoffman, in ruoli cameo, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits. Il film arriva in sala il 17 marzo. mgg/