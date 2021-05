Licenziamenti, Bombardieri: “Quella di Draghi non è una mediazione”

“Bisogna fare attenzione che non salti la coesione sociale, chiediamo che il governo operi in questo senso”. Lo ha detto il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, nel corso della mobilitazione dei sindacati in piazza Montecitorio. tan/sat/gtr