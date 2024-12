Il nuovo libro del diplomatico Federico Lorenzo Ramaioli, intitolato “Le leggi del regno eremita. Come si governa la Corea del Nord” (Mimesis), offre un nuovo contributo su uno dei Paesi meno conosciuti e più misteriosi del pianeta. Il libro esplora infatti il complesso mondo della Corea del Nord, un paese avvolto nel mistero e spesso associato unicamente al totalitarismo, alla repressione e alla drammatica divisione dalla Corea del Sud. Ramaioli, partendo dai discorsi dei leader e dai testi ufficiali, cerca di approfondirne il sistema politico e giuridico, i miti fondativi e gli ideali assoluti, cercando di spiegare come il regime di Pyongyang veda sé stesso e funzioni internamente, con un’analisi delle sue strutture politiche, culturali e ideologiche. Il libro analizza temi come la leadership dinastica dei Kim, la propaganda, l’economia e la particolare ideologia del Juche, legata all’idea dell’autosufficienza e dell’indipendenza dal mondo. Ramaioli esplora anche come Kim Il-sung e i suoi successori abbiano costruito e mantenuto il loro potere, sviluppando un culto della personalità che permea ogni aspetto della vita nordcoreana. La figura del leader è infatti centrale, non solo come capo politico ma anche come “leader paterno”, alla stregua di una figura divina che guida il popolo. Proprio la riscoperta di antiche credenze confuciane e sciamaniche è uno dei punti più interessanti del libro. L’autore mostra infatti come il regime finisca gradualmente con lo sviluppare una propria governance politica interna, unica nel suo genere, che intersechi i principi socialisti consolidati negli anni della sua formazione ad antiche concezioni quali il mandato del Cielo confuciano, la famiglia-nazionale, il culto degli antenati, anche mediante la creazione di rapporti di tipo famigliare tra la dinastia al potere e la popolazione nordcoreana. Ramaioli mostra infatti come la Corea del Nord si sia progressivamente distaccata dall’influenza marxista, trasformando il suo sistema politico da una repubblica di tipo sovietico in un regime che recupera antiche tradizioni del proprio passato ancestrale. Il libro offre così una prospettiva nuova sul regime di Pyongyang, invitando a riflettere sulle sue ambizioni e su come si proietta nel futuro. Analizzando la Corea del Nord da più angolazioni, Ramaioli offre un contributo significativo per comprendere meglio le sue dinamiche politiche, storiche e culturali, con una particolare attenzione al presente e alle nuove prospettive di evoluzione del “regno eremita”.

(ITALPRESS).

-Foto Mimesis Editore-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]