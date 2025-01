LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Unione Europea ha chiesto il ritiro dei combattenti stranieri e dei mercenari dalla Libia, come passo fondamentale per garantire la stabilità e la sovranità della Libia. E’ quanto è stato evidenziato durante un incontro a Tripoli tra una delegazione dell’UE e il ministro degli Esteri ad interim della Libia, Eltaher Elbahour. Entrambe le parti hanno discusso del dialogo in corso tra l’UE e il Comitato militare congiunto 5+5 della Libia, che svolge un ruolo fondamentale nel mantenere il fragile cessate il fuoco e nell’affrontare i problemi sulla sicurezza. Secondo l’UE la presenza di forze straniere in Libia ha aumentato le tensioni e impedito alla Libia di tracciare il suo corso politico indipendente. Entrambe le parti hanno concordato di unificare gli sforzi per migliorare il controllo del confine meridionale della Libia, che è stato a lungo un canale per l’immigrazione illegale, il traffico e il contrabbando. L’UE ha anche ribadito il pieno sostegno all’Unsmil, che sta lavorando per rilanciare il processo politico.

