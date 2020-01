Libia, Di Maio “Serve soluzione diplomatica”

"Mettere in sicurezza la Libia significa mettere in sicurezza anche l'Italia. Dobbiamo spingere la comunita' internazionale a chiedere e ottenere il cessate il fuoco". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita ad Algeri nell'ambito di una serie di incontri sulla crisi libica. sat/red