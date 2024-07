ROMA (ITALPRESS) – Le forze di difesa israeliane affermano di aver attaccato obiettivi di Hezbollah durante la notte, con i caccia che hanno colpito “infrastrutture terroristiche” in diverse città del Libano meridionale mentre l’artiglieria “ha rimosso una minaccia” in un altro villaggio. Una dichiarazione dell’IDF afferma inoltre che circa 15 razzi sono stati lanciati nel bombardamento notturno contro Israele dal Libano, alcuni dei quali sono stati intercettati dalle difese aeree e gli altri sono caduti in aree aperte, senza provocare feriti o danni. Hezbollah ha diffuso una dichiarazione in cui rivendicava la responsabilità del bombardamento nel nord di Israele, affermando di aver lanciato razzi Katyusha contro i kibbutzim di Sa’ar e Gesher Haziv, nella Galilea occidentale, in risposta a un attacco israeliano nel sud del Libano che, secondo quanto riferito, ha ucciso cinque siriani, tra cui tre bambini.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

