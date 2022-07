ROMA (ITALPRESS) – Per il nuovo Lexus RZ, l’aspetto è forse la caratteristica più evidente. Il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) di Lexus si distingue dalla massa per il suo design unico, che esprime un dinamismo intrinseco ispirato al ghepardo e alla “seamless E-motion” – caratteristica dell’accelerazione fluida fornita dall’elettrificazione. Oltre a essere audacemente contemporaneo, RZ anticipa anche la futura direzione di Lexus. Il design progressivo comporta un elemento di rischio. Non tutti gli acquirenti di SUV desiderano un veicolo diverso dal solito e alcuni impiegano tempo ad abituarsi a nuove direzioni di design. Ma quando i progettisti osano spingersi oltre, il gusto del pubblico spesso li segue. E abbracciando il design “Next Chapter” di Lexus, RZ dimostra il tipo di futuro automobilistico a cui il brand mira. Un futuro in cui la tecnologia dell’elettrificazione migliora le prestazioni del veicolo, offre un piacere di guida e fa progredire la raffinatezza e il comfort della “Lexus-ness”.

Poichè questa visione ha guidato la filosofia di base di RZ, il suo design esterno suggerisce gli ampi volumi dell’abitacolo di un SUV ma anche la vivace accelerazione di un EV. La spaziosità di un SUV è sottolineata dal passo lungo, con le ruote spinte verso gli angoli e dall’abbondante spazio per la testa, evidente nel profilo posteriore dell’abitacolo. La propulsione esclusivamente elettrica è confermata dalla linea del cofano relativamente bassa e da un muso vistosamente privo di griglia, perchè non c’è un motore a combustione interna da ospitare o raffreddare. Anche se la griglia a clessidra Lexus è scomparsa, RZ è immediatamente riconoscibile come Lexus perchè questa caratteristica è stata riproposta nella forma della carrozzeria. In questo modo si crea una massa compatta che esprime un’unica superficie che si estende dal muso per tutto il corpo vettura. La forma a clessidra è accentuata dall’impiego della vernice al posto della tradizionale griglia nera, dall’oscuramento di alcune componenti e dalla maggiore enfasi data alla forma dei passaruota.

Il fatto che l’elettrificazione offra prestazioni di guida reattive e dinamiche è importante. Takashi Watanabe, ingegnere capo del progetto RZ, ha preso ispirazione dal ghepardo, e questo pensiero è stato esteso anche al design esterno. Il corpo vettura di RZ evoca il dinamismo del felino quando è in corsa: muso piegato, coda alta, zampe posteriori che scavano per presa e muscolarità. Questo si ritrova nelle proporzioni muso-coda di RZ, nei fianchi muscolosi e nel modo in cui le gomme posteriori sono ben piantate a terra. Il volume della carrozzeria sembra spingere indietro le gomme posteriori e i passaruota posteriori, come quelli anteriori, sono decisamente muscolosi.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).