L’Expo 2030 si terrà a Riad. Delusione per Roma, solo terza

L'Expo 2030 si terrà a Riad, in Arabia Saudita. Tanta amarezza per Roma, che ha ottenuto appena 17 voti ed è stata sconfitta anche da Busan, in Corea del Sud (29 voti). Per la vincitrice Riad ben 119 preferenze. I voti espressi a Parigi dai delegati dei paesi membri del Bie, Bureau International des Expositions, hanno fatto ottenere alla città saudita oltre due terzi di preferenze al primo turno, sufficienti a evitare il ballottaggio. Delusione per Roma che puntava proprio al ballottaggio ma che invece ha ottenuto solo 17 voti, arrivando terza. Le nostre tre testimonial, Sabrina Impacciatore e Bebe Vio, e la moglie di Sting, Trudy Stiler, erano molto emozionate e hanno dato il massimo per promuovere la nostra Capitale. Purtroppo non è bastato. Mentre sono in corso grandi festeggiamenti fra gli arabi, tra canti tradizionali, baci e abbracci. mrv/abr/