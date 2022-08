ROMA (ITALPRESS) – “Entro domani alle 16 vanno presentati simbolo e programma elettorale, vogliamo rispettare la scadenza”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla Direzione nazionale. “Avremmo potuto presentare tre pagine di programma e poi aggiungere il resto: domani formalmente presentiamo il programma nel rispetto delle scadenze, c’è bisogno di qualche giorno di tempo per verificare tutti i dettagli, ma non dobbiamo essere accusati di aver fatto un programma ‘alla carlonà come ha fatto il centrodestra”, ha aggiunto. “Nei prossimi giorni – ha spiegato Letta – presenteremo una proposta al giorno, faremo in modo che diventino il cuore della campagna elettorale stessa. Gli altri hanno una potenza di fuoco di tv, dei media che noi non abbiamo, ma noi abbiamo la forza della gente, dei tantissimi sindaci sul territorio, abbiamo i circoli e le nostre feste. Sarà fondamentale darci un metodo e una disciplina. Il programma Italia 2027 – ha concluso – è finalizzato a far andare avanti l’Italia, dobbiamo rendere evidente agli italiani che se vincono queste destre sarà il nostro Paese ad andare indietro”.

Letta ha poi annunciato che “la Direzione sulle liste sarà lunedì alle 11, credo che saremo i primi a fare questa operazione. Poi da martedì saranno operativi tutti i meccanismi per operare, come i notati, e fare sì che i prossimi giorni nulla venga sbagliato e tutto funzioni”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com