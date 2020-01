“LES MISERABLES” AL PUCCINI CONTRO IL DIABETE

Il musical “Les Misérables” andrà in scena per combattere il diabete.”Les Misérables”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo con l’adattamento teatrale, la traduzione e la regia di Enrico Vanadia e rappresentato dalla compagnia Senza Rete, si terrà martedì 28 gennaio alle 21 al Teatro Puccini di Firenze. Lo spettacolo, sulle scene fiorentine da più di 30 anni, è promosso dai Club Lions e dai LEO del distretto 108LA Toscana. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza e finalizzato alla prevenzione del diabete, per ridurne la diffusione e migliorare la qualità di vita dei diabetici adulti e bambini.

(ITALPRESS).