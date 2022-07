ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo della Regione è quello di continuare su questo percorso virtuoso: la programmazione della Regione Lazio è improntata a continuare su quattro direttici, sviluppo, competitività, inclusione sociale, sostenibilità, non c’è sviluppo senza sostenibilità e viceversa, sono tutti concetti che non possono essere slegati tra loro. Siamo in Europa, probabilmente, con un cambio di passo per affrontare la crisi economica, la crisi pandemica, a queste si aggiunge quella bellica e non si può non notare la differenza di impostazione nell’ affrontare queste crisi rispetto a quella del 2019. La pandemia è stata affrontata con un grande piano d’ investimenti, il Next Generation Ue, acconto abbiamo i fondi strutturali che raddoppiamo”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, al termine della visita del commissario europeo Elisa Ferreira e del ministro per il Sud, Mara Carfagna al data center della Regione. “Questa dotazione finanziaria la utilizzeremo in coerenza con gli obiettivi comunitari partendo dal lavoro e migliorando la formazione – ha aggiunto – queste risorse ci permetteranno di rispondere a molte finalità. Tra gli obiettivi prioritari c’è quello legato alle politiche per la scuola, l’università e la ricerca”. Leodori ha poi sottolineato che “il Lazio vuole tornare ad essere il punto di riferimento e attrattivo nel panorama europeo, se facciamo crescere la nostra Regione e la nostra Capitale possiamo aiutare la crescita di tutto il paese”.

